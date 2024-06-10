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Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov

Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın 2 başarılı ismi Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'ün dans görüntüleri gündem oldu.

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