Anasayfa Video Galeriler Gündem Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 01:00 Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları'nın 2 başarılı ismi Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'ün dans görüntüleri gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666625fdb09766633f0d37d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı TİGEM arazisinde büyük yangın Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Bir deri bir kemik Berrak Tüzünataç...