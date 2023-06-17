Anasayfa Video Galeriler Gündem Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi 17 Haziran 2023 Cumartesi Saat: 08:25 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından "Ne kadar gavatsın testi" çözdüğü videoyu paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648d43c0b653045b393539f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan'dan Erdoğan'ın sağlık durumu için dikkat çeken açıklama Gurbetçilere tuzak kuran çeteye film gibi operasyon Bugün yine gün aymadı... Bir kadın daha katledildi! İstanbul'da tramvay kamyona çarptı! Yaralılar var CHP'li Özel'den Abdüllatif Şener'e: ''Kanım donarak izledim'' Erdoğan: İstanbul'u Fetret Devri’nden hep beraber çıkartacağız Evin banyosuna giren yılanla burun buruna geldi! O anlar kamerada 9 kişinin öldüğü arazi kavgasında şok detaylar! İnsanlara şifa, hayvanlara yem olan mucize bitki! Sadece bir ilde yetişiyor