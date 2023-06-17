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Ebrar Karakurt paylaştı: Ne kadar gavatsın testi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından "Ne kadar gavatsın testi" çözdüğü videoyu paylaştı.

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