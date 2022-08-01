Anasayfa Video Galeriler Gündem Ebrar Karakurt'a çirkin saldırı! Sinirden deliye döndü Ebrar Karakurt'a çirkin saldırı! Sinirden deliye döndü 01 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 11:40 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Kadıköy'de gittiği bir mekanda sarhoş olduğu belirtilen kişinin sözlü tacizine uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62e7918c32fc2f56be614723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kız arkadaşıma laf attı'' dedi, sokak ortasında boğararak öldürdü O kadar sıkı spor boşuna değilmiş; Zuhal Topal plajı salladı Beşiktaş'ın eski yıldızından gazeteciye yumruk! İstanbul geceleri karıştı Sonunda gerçek oldu: Görünmezlik kıyafeti görenleri şaşkına çevirdi ABD polisi bu Polis 17 yaşındaki genci dakikalarca dövdü Sahibinin ölümüne eğlencesini gerçek sanan köpek sahibinin peşinden atladı Edirne'de şiddetli sağanak vurdu! Yeni Türkü konserinde ışıklar İlhan İrem için söndü Ece Seçkin konserde neye uğradığını şaşırınca çılgına döndü!