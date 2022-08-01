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Ebrar Karakurt'a çirkin saldırı! Sinirden deliye döndü

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Kadıköy'de gittiği bir mekanda sarhoş olduğu belirtilen kişinin sözlü tacizine uğradı.

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