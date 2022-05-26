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  4. Ebrar Karakurt'un nişanda giydiği kıyafetle olay oldu: Halay videosu...

Ebrar Karakurt'un nişanda giydiği kıyafetle olay oldu: Halay videosu...

Voleybolcu Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin nişanlandı. Spor dünyasının akın ettiği nişan törenine Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş' damga vurdu.

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