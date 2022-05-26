Anasayfa Video Galeriler Gündem Ebrar Karakurt'un nişanda giydiği kıyafetle olay oldu: Halay videosu... Ebrar Karakurt'un nişanda giydiği kıyafetle olay oldu: Halay videosu... 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 21:11 Voleybolcu Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin nişanlandı. Spor dünyasının akın ettiği nişan törenine Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş' damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628fc2c4376c084716502143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bursa'da ilginç anlar: Damat, gelinlik giyip sokak sokak gezdi Emniyet'te canlı bomba paniği: İşte canlı bomba şüphelisinin vurulduğu an! Emniyet'te canlı bomba paniği: Vurularak durduruldu! Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği: Vurulacak etkisiz hale getirildi Beyazıt'taki çatışmada yaralanan isim hayatını kaybetti Avrupa'nın en büyüğü olacak Zigana Tüneli'nde geri sayım başladı Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü