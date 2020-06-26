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  3. 26 Haziran 2020 14:35

Ebru Polat depreme canlı yayında yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depreme şarkıcı Ebru Polat, Instagram'da paylaşmak için video çekerken yakalandı. Ünlü şarkıcı, o anlarda "Çok kötü sallanıyoruz" dedi.

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