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  3. 22 Temmuz 2019 21:02

Ebru Polat elbisesiyle denize girdi

Güzel şarkıcı Ebru Polat, denize elbisesiyle girdiği anların videosunu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Video sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

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