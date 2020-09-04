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  3. 04 Eylül 2020 12:30

Ebru Polat jinekolog kontrolünde yaşadıklarını anlattı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ebru Polat jinekoloğa gittiğini ve orada yaşadıklarını anlattı.

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