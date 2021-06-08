Anasayfa Video Galeriler Gündem Ebru Polat o haberi izlerken çileden çıktı: Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler... Ebru Polat o haberi izlerken çileden çıktı: Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler... 08 Haziran 2021 Salı Saat: 15:55 Ebru Polat, Ece Üner'in sunduğu haberleri izlerken sosyal medya hesabından öfkesini dışa vurduğu bir video paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60bf68bfd7d8a90b6b08c3c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine tam 12'den vuruldular... 2 terörist daha etkisiz hale getirildi ''Tacizci hoca'' için istenen ceza belli oldu İETT otobüsü metro inşaatına çarptı Bahçeli'den grup toplantısında çok sert açıklamalar 12 ilde FETÖ operasyonu Sitede korkunç olay! Taksici, köpeği ezip böyle kaçtı! Hava ne zaman ısınacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi Bebek arabasıyla ilgileniyormuş gibi yapıp, parayı cebe indirdi Duygu Özaslan eleştirileri takmadı; bikinili paylaşımlara devam ediyor