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  4. Ebru Polat o haberi izlerken çileden çıktı: Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler...

Ebru Polat o haberi izlerken çileden çıktı: Dışarıda ezik olanlar evde kadın döverler...

Ebru Polat, Ece Üner'in sunduğu haberleri izlerken sosyal medya hesabından öfkesini dışa vurduğu bir video paylaştı.

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