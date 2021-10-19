Anasayfa Video Galeriler Gündem Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti 19 Ekim 2021 Salı Saat: 14:30 Kendi markasını üretip ticarete giren Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor. Günde 1890 şampuan satan Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616eac6086d65e2663284587" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soylu: ''Türk yargısı bitti demeden bitmez'' Kılıçdaroğlu: ''Onlar malı götürürken...'' Bülent Arınç’tan Erdoğan sorusuna: ''Beni kodese mi tıkacaksınız'' yanıtı Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı Erdoğan: ''Tarihi bir fırsatın heba edildi'' N Kolay 43. İstanbul Maratonu ''Uçan Tişörtlerle'' tanıltıldı Seyir halinde alev aldı! Ölümden kıl payı kurtuldular Takside unutlan çantadan ''servet'' çıktı İki TIR şoförünün yol vermeme inatlaşması felaket getirdi