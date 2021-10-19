Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti

Kendi markasını üretip ticarete giren Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor. Günde 1890 şampuan satan Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti.

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