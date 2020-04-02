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  3. 02 Nisan 2020 12:35

Ebru Polat'tan Seda Akgül'e danslı yanıt

Seda Akgül Ebru Polat'a şişme bebek deyince ortalık karışmıştı. Polat son olarak banyoda dans ederek Akgül'e sert sözlerle göndermelerde bulundu.

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