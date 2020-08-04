  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Ağustos 2020 17:25

Ebru Polat'tan vahşete küfürlü tepki

Çocuklarının gözü önünde görme engelli eşini sopayla bayıltana kadar döven caniye tepki yağdı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat da tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi.

Video Galeri
Eczaneye gelip pompalı tüfekle dehşet saçtı!
Eczaneye gelip pompalı tüfekle dehşet saçtı!
Video Galeri
TÜBİTAK Başkanı'ndan aşı müjdesi: Önemli aşamaya gelindi
TÜBİTAK Başkanı'ndan aşı müjdesi: Önemli aşamaya gelindi
Video Galeri
Zonguldak'ta 4 günlük bayram sürecinde 78 yeni vaka
Zonguldak'ta 4 günlük bayram sürecinde 78 yeni vaka
Video Galeri
Malatya'daki deprem anında korkutan görüntü
Malatya'daki deprem anında korkutan görüntü
Video Galeri
MSB görüntüleri paylaştı: TurAz Kartalı Tatbikatı devam ediyor
MSB görüntüleri paylaştı: TurAz Kartalı Tatbikatı devam ediyor
Video Galeri
İstanbul'da vapura halk koşusu
İstanbul'da vapura halk koşusu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM