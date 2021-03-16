Anasayfa Video Galeriler Gündem Ebru Şallı hem ağladı hem ağlattı Ebru Şallı hem ağladı hem ağlattı 16 Mart 2021 Salı Saat: 16:35 Geçen yıl 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, Çağla Şıkel'in sunduğu ''Yeni Bir Gün'' programına konuk oldu. Canlı yayında oğlundan bahseden Şallı, herkesi ağlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6050b42a5ccc511010580143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Torbacılardan şeytanın aklına gelmeyecek yöntem! Camide ''kefen bezli'' hırsızlık kamerada! Türkeş’in oğlundan Bahçeli’ye ittifakı boz çağrısı Süpürgesini kaçıran sokak köpeğine böyle seslendi Tarihi binaya PVC doğrama rezaleti! İstanbul'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var Bakan Elvan açıkladı: ''Vergi muafiyeti kalıcı olacak'' Günün kahramanı! Buz gibi suya atlayıp kurtardı Azerbaycan ordusundan dev gövde gösterisi