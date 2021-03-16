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Ebru Şallı hem ağladı hem ağlattı

Geçen yıl 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, Çağla Şıkel'in sunduğu ''Yeni Bir Gün'' programına konuk oldu. Canlı yayında oğlundan bahseden Şallı, herkesi ağlattı.

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