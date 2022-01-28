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Ece Erken korkunç cinayet sonrası ilk kez görüntülendi

İstanbul Bakırköy'de balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken cenaze töreninde kahroldu.

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