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Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme

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Eski eşinin işyerlerine yönelik 'kurşunlamaya azmettirmek' suçlamasıyla beraberindeki 5 kişi ile birlikte dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T.'nin cep telefonları ve diğer dijital materyaller incelemeye alındı.

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