Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme Ece Ronay soruşturmasında yeni gelişme 16 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 16 Aralık 2023 Cumartesi 12:20 Eski eşinin işyerlerine yönelik 'kurşunlamaya azmettirmek' suçlamasıyla beraberindeki 5 kişi ile birlikte dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay T.'nin cep telefonları ve diğer dijital materyaller incelemeye alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657d6beb8e5f29ccb10e1d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir olduDeprem bölgesindeki 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu Bina Kimlik Sistemi 81 ilde başladı Ünlü olmak isterken 1 milyon TL borç sahibi oldu Pes! Vallahi pes, billahi pes! Taksici değil sarı maganda! Çanakkale’de Kepez Deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı Kepez deresindeki taşkın devam ediyor, sahil yolu trafiğe kapalı İSTEK Vakfı öğretmenlerinden insanca çalışma şartı eylemi 81 ilde dev operasyon: Binlerce kişi yakalandı Şanlıurfa'da aslan paniği! Görüntüler jandarmayı harekete geçirdi