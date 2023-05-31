Ece Ronay tek celsede boşandı

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile anlaşmalı olarak boşandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647729f2fa20557afa62d263" allowfullscreen></iframe>