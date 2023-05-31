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Ece Ronay tek celsede boşandı

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Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile anlaşmalı olarak boşandı.

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