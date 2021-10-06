Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu! ''50 bin lira teklif etti'' Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu! ''50 bin lira teklif etti'' 06 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 17:46 Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini öne süren ve ses kayıtları ile mesajları sosyal medyada paylaşan Ece Ronay, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615db6b749d65d593f78c083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki kazılarda tarihi keşif! İlk defa gün yüzüne çıkarıldı Öz anne dehşeti! 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi İstanbul'un Kurtuluşu Taksim'de kutlandı Uzmanlar tarih verdi! Grip pik yapacak 5 milyon 733 bin liralık vurgun yaparak İran'a kaçtı Hadi Özışık'ın canlı yayındaki zor anları Fatih Tezcan ağlayarak çektiği video sonrası helallik istedi Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti! Başından vurup... Boğaziçi Üniversitesi'nde 10 gözaltı daha