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  4. Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu! ''50 bin lira teklif etti''

Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu! ''50 bin lira teklif etti''

Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini öne süren ve ses kayıtları ile mesajları sosyal medyada paylaşan Ece Ronay, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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