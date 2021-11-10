Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Üner 10 Kasım'daki programında Atatürk'ü böyle andı Ece Üner 10 Kasım'daki programında Atatürk'ü böyle andı 10 Kasım 2021 Çarşamba Saat: 22:45 Kanal D'de ekrana gelen Ece Üner ile Susma programının 10 Kasım'da ekrana gelen bölümünde, siyah beyaz yayın yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618c2169d2df5749402939f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'la aranız nasıl?'' sorusuna bakın ne yanıt verdi! Burcu Biricik açıkladı: Camdaki Kız Nalan'ın akıbeti belli oldu Binlerce vatandaş Ata'sına koştu! Anıtkabir'e ziyaretçi akını Mersin'de orman yangını İstanbul'da samuray kılıcıyla kadın cinayeti! Saat 9'u 5 geçe hayat durdu TBMM'de kıyamet koptu: ''Önce siz kendi içinizdeki tecavüzcüden kurtulun'' Müge Anlı canlı yayından inanılmaz olay Kar fırtınası şehri vurdu; sokaklar bembeyaz