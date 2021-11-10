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  4. Ece Üner 10 Kasım'daki programında Atatürk'ü böyle andı

Ece Üner 10 Kasım'daki programında Atatürk'ü böyle andı

Kanal D'de ekrana gelen Ece Üner ile Susma programının 10 Kasım'da ekrana gelen bölümünde, siyah beyaz yayın yapıldı.

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