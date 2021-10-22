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Ece Üner canlı yayında çılgına döndü!

Ece Üner, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Ece Üner ile Susma” programında çileden çıktı. Ece Üner, programda yer alan Naime ve Ali arasındaki yüzleşme sırasında çılgına döndü.

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