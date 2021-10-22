Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Üner canlı yayında çılgına döndü! Ece Üner canlı yayında çılgına döndü! 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 11:01 Ece Üner, Kanal D ekranlarında yayınlanan “Ece Üner ile Susma” programında çileden çıktı. Ece Üner, programda yer alan Naime ve Ali arasındaki yüzleşme sırasında çılgına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61726feadf640f2350100c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erkan Özerman ''Kıvanç'ın çıplak fotoğrafını istedin" demişti... İşte Müge Dağıstanlı'nın videosu Nagehan Alçı ''şaşırtmaya'' devam ediyor: ''İktidarın bunu görmesini istiyorum'' Film setinde büyük şok: Ünlü oyuncu, yönetmeni öldürdü, görüntüler ortaya çıktı! Çukur oyuncuları yeniden buluştu... İlk fragman geldi Saadet Partisi’nden Squid Game videosu: ''Game Over'' Camdaki Kız'da ''yasak aşk'' ifşa oldu Müge Anlı’daki ''cenazeyi çiçek gibi suladık'' itirafı kan dondurdu Zafer Partisi Lideri Özdağ, Esenler Belediyesi’nin Suriyeliler için verdiği şöleni protesto etti Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı