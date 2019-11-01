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  3. 01 Kasım 2019 09:40

Ece Üner'den canlı yayında sert tepki: ''Namussuzluktur''

Show TV spikeri Ece Üner, Cumhuriyet Bayramı'nda metronun içinde kutlama yapıldığı anlarda, cübbeli bir vatandaşı özellikle kameraya alan kişiye tepki gösterdi.

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