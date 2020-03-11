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  3. 11 Mart 2020 23:55

Ece Üner'den fırsatçılara tokat gibi cevap !

Show TV Ana Haber Sunucusu Ece Üner, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından fahiş fiyatlarda ürün satan kişilere ateş püskürdü.

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