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  3. 07 Kasım 2019 23:30

Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere tepki !

Show TV spikeri Ece Üner, Aksaray'da bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan veliler hakkında çok sert açıklamalarda bulundu.

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Evlendiği eşi banyoya saat görünümlü gizli kamera koymuş !
Evlendiği eşi banyoya saat görünümlü gizli kamera koymuş !
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Okul bahçesindeki dehşet anı kamerada
Okul bahçesindeki dehşet anı kamerada
Video Galeri
İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler
İstanbul'da 4 kardeşin ölü bulunduğu evden yürek parçalayan görüntüler
Video Galeri
Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı
Balon balıkları midyeyi böyle parçaladı
Video Galeri
İBB, Nihat Sırdar'ın hayalini gerçek yaptı
İBB, Nihat Sırdar'ın hayalini gerçek yaptı
Video Galeri
TEM'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
TEM'de hırsız-polis kovalamacası kamerada
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