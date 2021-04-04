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  4. Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...''

Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...''

Ünlü spiker Ece Üner, Oğuzhan Uğur'un Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Üner'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

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