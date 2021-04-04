Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'' Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'' 04 Nisan 2021 Pazar Saat: 15:10 Ünlü spiker Ece Üner, Oğuzhan Uğur'un Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Üner'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6069accaa0c8212bda0a6a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dilenci kadınlara para verdi, başına gelmeyen kalmadı Prof. Dr. Ceyhan'dan aşıyla ilgili merak edilen soruya yanıt Türk Sahil Güvenlik'ten Yunanistan'a suçüstü! Havadan böyle görüntülendi Survivor adasında aşk bombası! Aleyna'nın itirafları olay oldu Kısıtlama saatinde mehter marşıyla kız istediler! CHP'den 320 bin özel güvenlik görevlisi için kanun teklifiin sorunları ve talepleri Meclis gündeminde Sanat galerisinde yarım milyon dolarlık tabloyu bu hale getirdiler! Anne ve babalar dikkat! ''Cep''teki tehdidin adı TikTok İstanbul'da pompalı tüfekli düğün magandası kamerada!