Ece Üner'in bu sözleri gündem oldu: ''İri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...''

Ünlü spiker Ece Üner, Oğuzhan Uğur'un Youtube'da yayınlanan programına konuk oldu. Üner'in yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6069accaa0c8212bda0a6a43" allowfullscreen></iframe>