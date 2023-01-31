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Ece Ünver canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'nin kızı H.K.G.’nin, babasının izniyle 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla görülen davayla ilgili sunucu Ece Üner canlı yayında çok sert tepki gösterdi.

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