Anasayfa Video Galeriler Gündem Ece Ünver canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü Ece Ünver canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü 31 Ocak 2023 Salı Saat: 08:40 Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'nin kızı H.K.G.’nin, babasının izniyle 6 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla görülen davayla ilgili sunucu Ece Üner canlı yayında çok sert tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d8a9c43a82192838644663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hande Sarıoğlu Icardi için şarkı söyledi: Aşkın olayım... Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz'e taciz şoku Dışarıdan yemek siparişi vermişti; hayatının şokunu yaşadı EYT'li esnaftan ilginç kampanya! Ne var ne yok 5 TL'den sattı İstanbul'da market hırsızına meydan dayağı 6 yaşındaki çocuğun istismar davasında zanlı için adliyeye akın ettiler Fenerbahçe o transferi resmen açıkladı Marketlerin ''pes'' dedirten yeni etiket oyunu ifşa oldu! Erdoğan'a bu video ile ''aldatıyorsun'' dedi