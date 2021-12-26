Anasayfa Video Galeriler Gündem Ecza deposunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti Ecza deposunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti 26 Aralık 2021 Pazar Saat: 21:40 Esenler’de bir işyeri ve ecza deposunda yapılan denetimlerde, kaçak olduğu değerlendirilen farklı markalara ait toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ve ürün ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c8b712d4449d34a665c603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir'' Fenomen çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı Pazarda atılan ürünleri toplayan vatandaşların görüntüsü yürek sızlattı Büyükada'da köpek dövüşü skandalı! Kulaklarını kesmişler