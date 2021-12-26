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Ecza deposunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti

Esenler’de bir işyeri ve ecza deposunda yapılan denetimlerde, kaçak olduğu değerlendirilen farklı markalara ait toplam 91 bin 938 adet reçetesiz ilaç ve ürün ele geçirildi.

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