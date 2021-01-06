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  3. 06 Ocak 2021 15:55

Eczanede dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2,5 dakika boyunca eczaneye pompalı tüfekle ateş açan tutuklu sanık Ali Y., 11 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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