Anasayfa Video Galeriler Gündem Eczanede kadına şiddet kamerada: İlacı alamadı saldırdı Eczanede kadına şiddet kamerada: İlacı alamadı saldırdı 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 21:21 İstanbul Pendik’te kırmızı reçeteli ilacı alamayan şahıs günler sonra başka ilaç alma bahanesiyle geldiği eczanede stajyere tokat atarak saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6691742e59dc6abee103f4a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sınav esnasında okul çöktü: 16 öğrenci öldü İzmir'i sel vurdu... Cadde ve sokaklar sular altında İstanbul'da çöpten yeni doğmuş bebek çıktı İmamdan güldüren pankart: Vatandaşı camiye böyle çağırdı Süleyman Soylu 15 Temmuz gecesi verdiği talimatı açıkladı AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı Aynı çocuğunu 2 kez doğurdu: Kızına 2'nci kez can verdi Bir cennetimiz daha kuruyor: Koca gölet yok oldu Çobanı düşen yıldırım yaktı, yağan yağmur söndürdü