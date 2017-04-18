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  3. 18 Nisan 2017 22:20

Eczanede oturanlara tekerlek çarptı

Adana’da seyir halindeki otomobilden fırlayan tekerlek, bir eczanenin kapısından girerek oturan 2 kişiye çarptı. Eczane sahibi Abdulkadir Erdeve, “Biz eczaneyiz. Hasta bekliyorduk. Tekerlek geldi. Şaşkınız” dedi.

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