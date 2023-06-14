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  4. Eda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklaması

Eda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklaması

"ELLE Style Awards" Yılın Elle Kızı ödülünü alan oyuncu Eda Ece ödül konuşmasında, seçimde deprem bölgesindeki sandıklardan çıkan oy oranına ilişkin sözleri tepki çekti.

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