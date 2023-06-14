Anasayfa Video Galeriler Gündem Eda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklaması Eda Ece'den ödül gecesinde tepki çeken ''deprem bölgesi'' açıklaması 14 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 08:00 "ELLE Style Awards" Yılın Elle Kızı ödülünü alan oyuncu Eda Ece ödül konuşmasında, seçimde deprem bölgesindeki sandıklardan çıkan oy oranına ilişkin sözleri tepki çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648949657555aa5d711b3cb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada Kaza sonrası ortalık karıştı, öfkelerini aracı parçalayarak çıkardılar CHP'de ilk genel başkan adayı belli oldu Heyelan 2 otomobili böyle yuttu; 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 7 araç birbirine girdi İzmir'de yüzlerce polisle dev operasyon Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Mesele İstanbul'dan ibaret değil İstanbul'da tacizciye meydan dayağı