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  3. 20 Ağustos 2020 11:15

Eda Taşpınar aradığı aşkı buldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman gündemde kalan Eda Taşpınar, Çağrı Atakan’la olan birlikteliğini artık gizlemiyor.

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