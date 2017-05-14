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  3. 14 Mayıs 2017 16:45

Edirne Belediye Başkanı'na yumruklu saldırı!

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, kadın girişimlerin tezgah açtığı kırsal kalkınma pazarında yumurta satan ve selfie çekilme bahanesiyle yanına gelen 29 yaşındaki Görkem Huslu, tarafından yumurtalı saldırıya uğradı.

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