Anasayfa Video Galeriler Gündem Edirne'de fabrikada amonyak patlaması! Edirne'de fabrikada amonyak patlaması! 19 Mart 2021 Cuma Saat: 13:16 Edirne'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı. Gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605479e590b26136453c596b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da nefes kesen operasyon! ''Fino Gürkan'' yakalandı Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu İstanbul'da HDP'li ilçe başkanları gözaltında! Soylu'nun ''Canı çıkacısa'' dediği derneğin başkanı gözaltında Türkiye'de de uygulanacak olan BioNTech aşısının etki oranı açıklandı NASA'nın SLS roketi testi geçti Yunan zulmü bitmiyor! İzmir açıklarında insanlık dışı olay! İstanbul'da bir kadının yaşadığı kabus kamerada Silahlı soyguncu neye uğradığını şaşırdı!