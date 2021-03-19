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Edirne'de fabrikada amonyak patlaması!

Edirne'nin Keşan ilçesinde peynir fabrikasında amonyak tankı patladı. Gazdan etkilenen yaklaşık 30 işçi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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