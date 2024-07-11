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Edirne'de orman yangını

Edirne'nin Lulupaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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