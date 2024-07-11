Anasayfa Video Galeriler Gündem Edirne'de orman yangını Edirne'de orman yangını 11 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 15:01 Edirne'nin Lulupaşa ilçesinin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyünde orman yangını çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668fc9a71d20af2282005163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı Zamlı bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru İstanbul'da makas atma kazası kamerada