Anasayfa Video Galeriler Gündem Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı 25 Eylül 2022 Pazar Saat: 10:25 Edirne’de, boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı işyerine giden Zafer S., hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6330025cc4a00f1c303c5ac3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ünlü mekanın önünde dehşet anları! Dakikalarca dövdüler Bakan Soylu konuşurken gökkuşağı renkli şemsiye tutan vatandaşa müdahale Siren sesi ve hava saldırısı anonsu panik yarattı İzmir'de korku dolu anlar! Çocuklarının üzerine benzin döküp yakmaya kalkıştı ''Madem faiz haram, elini tutan yok, millete faizsiz kredi ver'' Elektrikli scooter bomba gibi patladı Netflix, yayınlanmayan Squid Game sahnesini paylaştı Yabancı uyruklu ''çakma kardeşlerimiz'' iş üstüne ! Kahreden görüntü! Talihsiz kadının elbisesi takıldı, otobüsün altında kaldı