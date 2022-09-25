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  4. Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı

Edirne'de ortalık savaş alanına döndü: Kavgaya motosikletle daldı

Edirne’de, boşanma aşamasındaki eşinin çalıştığı işyerine giden Zafer S., hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

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