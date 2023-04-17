Anasayfa Video Galeriler Gündem Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi 17 Nisan 2023 Pazartesi Saat: 09:00 Edirne'de sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolları ise gölle çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643ce0756074b978250e9093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce Antakya şimdi de Malatya... Koca şehir kent merkezi boş tarlaya döndü Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU Sarayburnu'nda İstanbul'da lüks rezidansta şüpheli ölüm! 14 yaşındaki kız terastan düştü Erdoğan'ı çok kızdıracak sözler: ''Sen 6. filoya secde ederken...'' Durakta dehşet! 5 kişiye çarptı Lisede akran zorbalığı kamerada Bakan Soylu:'' Gazına basıyorsun gidiyor, Erdoğan da gaza basacak'' Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Kaldırımdaki kız çocuğuna patates fırlatıp kaçtı AK Parti tanıtım toplantısında skandal sözler: Deprem felaketine ''rahmet'' dedi!