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Edirne’de sağanak yağış yolları gölle çevirdi

Edirne'de sağanak yağmur ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, yolları ise gölle çevirdi.

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