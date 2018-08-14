Edirne’de tutuklanan Yunan askerleri serbest bırakıldı
14 Ağustos 2018 19:40
Edirne’de tutuklanan Yunan askerleri serbest bırakıldı
Edirne’de tutuklu bulunan Yunan askerleri serbest bırakıldı. 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanacağı belirtildi. Beş buçuk ay önce Türkiye sınırını geçen iki Yunan askeri gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Yüksek Güvenlikli Edirne F tipi cezaevine konulmuştu. Edirne Adliyesinde mahkemeye çıkarılan 2 Yunan askeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı....