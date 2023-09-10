Anasayfa Video Galeriler Gündem Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var! Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var! 10 Eylül 2023 Pazar Saat: 19:00 Güncelleme: 10 Eylül 2023 Pazar 19:00 Edirne'de çıkan anız yangını nedeni zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64fde82cf0765c6a5809b423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü vücut geliştirmeci ölü olarak bulundu Felçli hastaya şiddet kamerada! İstanbul'da güpe gündüz genç kıza korkunç saldırı Bu minik dev Antalya'da bir ağacı devirdi İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar: Caddede yürüyen kadını, araca bindirip kaçırdılar Fas'taki depremde ölü sayısı bini aştı Hülya Avşar'ın bikinili köylü kızı şovu olay oldu Güzel oyuncudan şoke eden itiraf: ''Şiddet görüyorum!'' CHP’li Tanrıkulu’na soruşturma başlatıldı