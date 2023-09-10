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  4. Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var!

Edirne'de yangın zincirleme kazaya yol açtı: 2 ölü var!

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Edirne'de çıkan anız yangını nedeni zincirleme kazaya yol açtı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

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