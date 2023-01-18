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  4. Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat geldi

Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat geldi

Edirne'de fiyatı artmasıyla sürekli gündeme gelen meşhur tava ciğerine 120 lira tavan fiyat uygulaması getirildi.

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