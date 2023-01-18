Anasayfa Video Galeriler Gündem Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat geldi Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat geldi 18 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 12:00 Edirne'de fiyatı artmasıyla sürekli gündeme gelen meşhur tava ciğerine 120 lira tavan fiyat uygulaması getirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c7b52a6b91b655321ee263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Staj ve çıraklık mağdurları EYT'li sayılacak mı ? SGK uzmanı açıkladı Yaz turizminin cenneti Antalya karlar altında! Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı Ukrayna İçişleri Bakanı hayatını kaybetti Ece Üner'den sosyal medyaya damga vuran ''Baykar'' yorumu Canlı yayında kıyamet koptu: ''Terbiyesizsin!'', ''Sensin terbiyesiz!'' Seyhan Soylu Nihat Doğan'ın oğluna para yağdırdı İstanbul'daki tarihi pasajda intihar girişimi! Lodos ortalığı birbirine kattı! Kopan çatı metro hattına düştü İstanbul Boğazı'nı istila ettiler! Su altından böyle görüntülendi