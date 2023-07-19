Anasayfa Video Galeriler Gündem Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi 19 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 11:20 Güncelleme: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:20 Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat sınırı getirildi. Alınan karara göre, kentte tava ciğerinin fiyatı en fazla 180 lira olacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b79cd064ba71549b6b1143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki ayaklı ''hayvan'', 4 ayaklı canı pompalı tüfekle katletti İstanbul'daki inşaatta can pazarı! İşçiler 14'üncü katta mahsur kaldı Soylu'nun seçim vadi ortalığı karıştırdı: Trafikte ceza yağıyor! İstanbul'da pişkin taksiciden pes dedirten sözler Karadenizliye ''imkansız'' de otur izle! Adıyaman’da kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi Dedesinden miras kalmıştı; ayda 50 bin TL kazandırıyor... Uçakta büyük panik! Yolcular bayıldı Uyuşturucu bağımlısı zombiler kamerada!