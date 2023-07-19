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  4. Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi

Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat getirildi

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Edirne'nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat sınırı getirildi. Alınan karara göre, kentte tava ciğerinin fiyatı en fazla 180 lira olacak.

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