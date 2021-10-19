Anasayfa Video Galeriler Gündem Edremit'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı Edremit'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı 19 Ekim 2021 Salı Saat: 15:20 Edremit ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenlerle kutlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616eb8212fff7c56671594e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rus medyası, Putin'e soru soran kadın sunucuyu yerden yere vurdu Soylu: ''Türk yargısı bitti demeden bitmez'' Kılıçdaroğlu: ''Onlar malı götürürken...'' Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti Bülent Arınç’tan Erdoğan sorusuna: ''Beni kodese mi tıkacaksınız'' yanıtı Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı Erdoğan: ''Tarihi bir fırsatın heba edildi'' N Kolay 43. İstanbul Maratonu ''Uçan Tişörtlerle'' tanıltıldı Seyir halinde alev aldı! Ölümden kıl payı kurtuldular