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Edremit'te 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

Edremit ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

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