  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Nisan 2017 17:50

Edremitte helikopter kazası

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkış yapmak isteyen 'Gyrocopter' cinsi iki kişilik özel helikopter, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı ve kırıma uğradı.

Video Galeri
Başbakan Yıldırım, vatandaşın ricasını kırmadı
Başbakan Yıldırım, vatandaşın ricasını kırmadı
Video Galeri
Başkente şehit ateşi düştü
Başkente şehit ateşi düştü
Video Galeri
Manisada bir korkutan deprem daha
Manisada bir korkutan deprem daha
Video Galeri
'Eğitim gibi stratejik bir sektörde devletin kontrol mekanizmaları koyması doğrudur'
'Eğitim gibi stratejik bir sektörde devletin kontrol mekanizmaları koyması doğrudur'
Video Galeri
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Autoshow 2017’de
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Autoshow 2017’de
Video Galeri
Şanlıurfanın Suruç ilçesinde patlama
Şanlıurfanın Suruç ilçesinde patlama