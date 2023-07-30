Anasayfa Video Galeriler Gündem Edremit'te hortum paniği kamerada Edremit'te hortum paniği kamerada 30 Temmuz 2023 Pazar Saat: 21:45 Güncelleme: 30 Temmuz 2023 Pazar 21:45 Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c6afcec3b4a86b451fcc03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galatasaray, yeni transferlerine taraftara açık imza töreni düzenledi Galatasaray, Zalgiris maçı hazırlıklarını taraftara açık antrenman ile sürdürdü Ajdar canlı yayında çılgına döndü Ümit Özdağ'dan İYİ Parti seçmeni hakkında dikkat çeken iddia Emeğinin karşılığı olan parasını alamayınca intikamını böyle aldı Kız arkadaşını öldürüp, intihar girişiminde bulundu Siyasi parti kongresinde patlama: 42 ölü, 80 yaralı İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın Büyükçekmece Gölü'nde vahim manzara: 2 kilometre çekildi