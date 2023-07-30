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Edremit'te hortum paniği kamerada

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde oluşan kısa süreli hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

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