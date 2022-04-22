Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı

Dünya boks tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen Mike Tyson yolcu uçağında tavırlarından rahatsız olduğu bir hayranını defalarca uyardıktan sonra yumrukladı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62623537c16ed917fc614433" allowfullscreen></iframe>