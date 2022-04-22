  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı

Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı

Dünya boks tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen Mike Tyson yolcu uçağında tavırlarından rahatsız olduğu bir hayranını defalarca uyardıktan sonra yumrukladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an
İstanbul'da gökdelen mesaisi! Görüntüler nefes kesti
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi
Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde korkutan görüntü
İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü 6 araca çarptı
İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!''
TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında patlama
kız öğrenci yurdunda feci ölüm
Suriyeli sığınmacı ''Suriyeliler ülkelerine dönsün'' diyenlere küfür edip hakaret yağdırdı