Anasayfa Video Galeriler Gündem Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı Efsane boksör Mike Tyson uçakta yolcu yumrukladı 22 Nisan 2022 Cuma Saat: 07:55 Dünya boks tarihinin en iyilerinden biri olarak gösterilen Mike Tyson yolcu uçağında tavırlarından rahatsız olduğu bir hayranını defalarca uyardıktan sonra yumrukladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62623537c16ed917fc614433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiği an İstanbul'da gökdelen mesaisi! Görüntüler nefes kesti CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi'nde korkutan görüntü İstanbul'da zincirleme kaza! İETT otobüsü 6 araca çarptı İlişki terapisti Selin Karacehennem isyan etti: ''Böyle kocalık olmaz!'' TÜGVA'nın da bulunduğu binanın yanında patlama kız öğrenci yurdunda feci ölüm Suriyeli sığınmacı ''Suriyeliler ülkelerine dönsün'' diyenlere küfür edip hakaret yağdırdı