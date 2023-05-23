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  4. Efsane geri döndü! 1985 model minibüsün son hali hayran bıraktı

Efsane geri döndü! 1985 model minibüsün son hali hayran bıraktı

Eskişehir'de 1985 model Alman yapımı minibüs, 350 bin TL harcanarak karavana dönüştürüldü.

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