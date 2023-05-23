Anasayfa Video Galeriler Gündem Efsane geri döndü! 1985 model minibüsün son hali hayran bıraktı Efsane geri döndü! 1985 model minibüsün son hali hayran bıraktı 23 Mayıs 2023 Salı Saat: 11:45 Eskişehir'de 1985 model Alman yapımı minibüs, 350 bin TL harcanarak karavana dönüştürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646c7d252125985d1877dd57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu'dan HÜDA Par yorumu: ''Faydasını 10 yıl sonra göreceksiniz'' Türkevi'ne saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı Erol Evgin'den 28 Mayıs çağrısı Kayınbiraderine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada Pitbullu şehir eşkıyaları sopalarla iş yerine saldırdı Mauro Icardi, Simge Sağın'a ''kusura bakma'' diyerek yayınladı Bu dondurmanın porsiyonu 126 bin TL! 16 yaşındaki kız kavgayı izlerken canından oldu! Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun, 2'nci kez fırlatıldı