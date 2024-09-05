Anasayfa Video Galeriler Gündem Efsane oyun sinema filmi oldu... İlk fragman yayınlandı Efsane oyun sinema filmi oldu... İlk fragman yayınlandı 05 Eylül 2024 Perşembe Saat: 10:30 Güncelleme: 05 Eylül 2024 Perşembe 10:30 Milyonlarca çocuğun vazgeçilmez oyunlarının başında gelen Minecraft beyaz perdeye uyarlandı. Filmin fragmanı hayranları ile nihayet buluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d95e33b9e6f33cc7096603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kanlı soygun: Kuyumcuyu öldürüp, 1 kilo altınla kaçtılar Uyuşturucudan yakalandı polise ''bir içimliği zehir ediyorsunuz'' diye sitem etti Öfkeli koca eşini taciz ettiklerini iddia eden motokuryeler tarafından bıçaklandı 372 gün boyunca su altında kalmıştı; buldu, tamir etti, sahibine ulaştırdı Sokak ortasında kadına şiddet: Anne ve kıza öldüresiye saldırı anı kamerada Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası sonrasında Cumhurbaşkanı'na hakaret davası Taksiden ateş açıldı; 1 kişi yaralandı 19 ilde FETÖ'ye ''kıskaç'': 34 gözaltı Teğmenlerin kılıçlı yemin töreninden yeni görüntüler ortaya çıktı