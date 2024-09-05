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  4. Efsane oyun sinema filmi oldu... İlk fragman yayınlandı

Efsane oyun sinema filmi oldu... İlk fragman yayınlandı

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Milyonlarca çocuğun vazgeçilmez oyunlarının başında gelen Minecraft beyaz perdeye uyarlandı. Filmin fragmanı hayranları ile nihayet buluştu.

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