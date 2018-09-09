Efsaneleriyle ünlü mağara turizme açılmayı bekliyor
09 Eylül 2018 13:20
Efsaneleriyle ünlü mağara turizme açılmayı bekliyor
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Arılı köyünde bulunan ve bir dönem saray olarak kullanıldığı iddia edilen ’Arılı Damlataşı Mağarası’turizme açılmayı bekliyor. Savaş dönemlerinde vatandaşlarım sığınak olarak da kullandığı mağarada bilinen 18 odanın yanında eskilerin anlattıklarına göre gizli odalarla birlikte 40 oda ve salon bulunuyor. İl Özel İdaresi tarafından mağara yakınlarına kadar...