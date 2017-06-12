  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Haziran 2017 16:45

Ege Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde deprem!

İZMİR'in Karaburun İlçesi açıklarında, Ege Denizi'nde bugün saat 15.28'te Richter Ölçeği'ne göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Video Galeri
Denizliyi yılan bastı
Denizliyi yılan bastı
Video Galeri
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Depremde yaşanan panik anı kamerada
Video Galeri
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Markette yaşanan deprem paniği kamerada
Video Galeri
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
Atılım LAP Şenlikleri'nde 28 proje yarıştı
Video Galeri
İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
İzmirde deprem! |Vatandaşlar sokaklarda
Video Galeri
İzmirde deprem paniği güvenlik kamerasında
İzmirde deprem paniği güvenlik kamerasında