Anasayfa Video Galeriler Gündem Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 19:56 Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkii Amazon bölgesindeki yarımadada orman yangını çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66818e3cf5237121b30d99a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı 98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu İzmir'de facia böyle geldi: Patlama anı kamerada TRT Spor'da skandal canlı yayın kazası İzmir'de patlama: Ölü ve yaralılar var Zonguldak'ta mayın alarmı: SAS komandoları imha etti İsmail Küçükkaya'yı yıkan haber: Annesi denizde boğuldu İstanbul'un barajlarından kötü haber