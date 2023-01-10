Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir de sallandı

Ege Denizi Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre uzağında gerçekleşti. Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi.

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