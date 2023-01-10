Anasayfa Video Galeriler Gündem Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir de sallandı Ege'de 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir de sallandı 10 Ocak 2023 Salı Saat: 12:10 Güncelleme: 10 Ocak 2023 Salı 12:10 Ege Denizi Midilli Adası'nda 5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 15,82 kilometre uzağında gerçekleşti. Deprem, İzmir ve çevresinden de hissedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bd2b8816e1ca187b0343a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ölmeden mezarını yaptırdı, her gün mezarında yatıyor Bakan Soylu, ''Kökünü Kurutma Operasyonu''nu yönetti: 120 gözaltı Ciciş Ceyda Ersoy öpüşürken dili koptu, hastanelik oldu İstanbul'da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü 2 yaralı Kayıp genç -5 derece soğukta donmak üzereyken bulundu Önce havai fişek sandılar ama... Alevler geceyi gündüze çevirdi! Darp raporu almak için hastaneye gelen genç kadın hastaneyi birbirine kattı Barış Atay 16 yaşında uğradığı işkenceyi anlattı Erdoğan'dan Bakan Nebati'ye: ''Nureddin senden para çıkmıyor, rahat ol''