Anasayfa Video Galeriler Gündem Ege'de cinayet: 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın 6 göçmen öldürüldü! Ege'de cinayet: 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın 6 göçmen öldürüldü! 13 Eylül 2022 Salı Saat: 21:35 Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6320cd69a4b22000981010d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Arkadaşlarım yol masrafı nedeniyle okulu bıraktı'' İBB'den AK Partili Göksu'ya belgeli yanıt Tarihin en büyük konut projesinin detayları açıklandı İstanbul'da film gibi operasyon Hasta yakını kadınlar ellerinde sopalarla hastaneyi savaş alanına çevirdi İstanbul'da öldüresiye dayak kamerada Devlet hastanesinde ameliyattaki doktorun bu videosu olay oldu İBB meclisinde Vahdettin tartışmasında kıyamet koptu İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!''