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  4. Ege'de cinayet: 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın 6 göçmen öldürüldü!

Ege'de cinayet: 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın 6 göçmen öldürüldü!

Yunanistan unsurlarınca Ege açıklarında Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenlerden 2 bebek, 3 çocuk ve 1 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti.

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