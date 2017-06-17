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  3. 17 Haziran 2017 23:45

Egede deprem

Ege Denizi’nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından Ege Denizi'nde 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi! Deprem İstanbul ve birçok ilden hissedildi.

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